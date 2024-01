Advanced Emissions Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Im letzten Jahr haben Analysten Advanced Emissions 1 Mal positiv bewertet, während keine neutralen oder negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 6 US-Dollar, was einem Anstieg um 131,66 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,59 USD) entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt die Dividendenrendite von Advanced Emissions bei 0 Prozent, was 8328,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Advanced Emissions eine Performance von 5,91 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 54,99 Prozent, was Advanced Emissions zu einer Underperformance von -49,08 Prozent führt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 49,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Advanced Emissions-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 50 und in den letzten 25 Handelstagen 52,46. Diese Werte zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird Advanced Emissions von Analysten mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet, während die Dividendenrendite und die Performance im Branchenvergleich zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Der RSI führt zu einem neutralen Rating für die Aktie.