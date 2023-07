Advanced Emissions-Aktie: Wie wahrscheinlich ist das?

Zuletzt teilte Advanced Emissions mit, dass es wesentliche Änderungen in der Führungsebene gibt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wurde Robert Rasmus am 17. Juli zum nächsten Executive Officer ernannt. In seiner vorherigen Funktion war Herr Rasmus CEO von Hi-Crush und soll nun die Weiterentwicklung von Advanced Emissions unterstützen.

Auffällige Kursbewegungen!

Marketscreener-Kursdaten zeigen, dass die Aktie von Advanced Emissions zuletzt im amerikanischen Handel um 4,00 Prozent gestiegen ist. Mit Blick auf die letzten fünf Handelstage hat die Aktie eine Performance von beeindruckenden 63,52 Prozent erzielt. Der Anteilsschein notiert zurzeit bei 2,60 Dollar. Dennoch weist das Papier weiterhin Druck auf: Im September des Vorjahres konnte ein Höchststand von 14,50 Dollar erreicht werden – danach korrigierte sich...