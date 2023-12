Advanced Emissions Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von Advanced Emissions weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8259,87 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Analysten bewerten die Advanced Emissions-Aktie derzeit mit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 130,77 % hin, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 1,94 USD, was als "Gut" bewertet wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,6 USD, was einen Abstand von +34,02 % aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie positiv bewertet, mit einer aktuellen Differenz von +14,54 %.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Advanced Emissions als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,29 insgesamt 98 % niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 94,27 im Segment "Chemikalien". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".