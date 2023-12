Advanced Emissions Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie von Advanced Emissions wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Dabei wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,95 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,56 USD liegt damit deutlich darüber, was einem Unterschied von +31,28 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,21 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+15,84 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung erhalten, da die Rendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent beträgt und somit 8273,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 8273,88) liegt. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Darüber hinaus haben unsere Analysten auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger in ihre Einschätzung einbezogen. Die Kommentare und Befunde über Advanced Emissions in den sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Zuletzt wurde das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Emissions analysiert und festgestellt, dass es bei einem Wert von 2 liegt. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 94,19) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt (ca. 98 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird Advanced Emissions als unterbewertet eingestuft und erhält daher auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.