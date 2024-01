Advanced Emissions Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Advanced Emissions hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt der Wert jedoch 59,43 Prozent unter dem Durchschnitt von 65,33 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt ebenfalls 65,33 Prozent, was bedeutet, dass Advanced Emissions aktuell 59,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich laut der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in letzter Zeit eingetrübt. Dies führt zu einer Bewertung auf "Schlecht". Doch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen in letzter Zeit verstärkt Beachtung und Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat. Daher erhält die Advanced Emissions-Aktie ein "Gut"-Rating und insgesamt wiederum ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zur Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Der Relative Strength-Index (RSI) für Advanced Emissions beträgt 40,21, was aufgrund des Wertes weder als überkauft noch -verkauft eingestuft wird. Auch die RSI25-Einstufung von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft oder -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".