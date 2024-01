Advanced Emissions Aktie: Es wird konkret!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemikalienbranche beträgt das aktuelle KGV von Advanced Emissions 2. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was von der Redaktion als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen bei Advanced Emissions keine wesentliche Veränderung gezeigt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von Advanced Emissions ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 liegt bei 57,63 und der RSI25 bei 50, was auf eine neutrale Empfehlung hindeutet.

Analysten schätzen die Aktie von Advanced Emissions langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 6 USD, was einer Erwartung von 123,88 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund der fundamentalen Kennzahlen, des Sentiments in den sozialen Medien, des Relative Strength-Index und der Analysteneinschätzung.