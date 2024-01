Advanced Emissions Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Advanced Emissions beträgt derzeit 2,29 und liegt damit 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Chemiebranche von 95. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Advanced Emissions eine Performance von 5,91 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Chemiebranche im Durchschnitt um 55,71 Prozent, was bedeutet, dass Advanced Emissions sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich eine Underperformance von -49,8 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig sind Analysten der Meinung, dass die Aktie von Advanced Emissions ein "Gut" erhalten wird. Von insgesamt 1 Bewertung für "Gut", 0 für "Neutral" und 0 für "Schlecht" erhält die Aktie somit eine positive Einschätzung. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Advanced Emissions gab, wird das Kursziel der Aktie von Analysten auf 6 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 123,88 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Advanced Emissions derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf. Dies bedeutet eine negative Differenz von -8342,36 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Chemiebranche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Advanced Emissions von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.