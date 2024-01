Advanced Drainage Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die langfristige Meinung der Analysten zu Advanced Drainage-Aktien ist positiv, da sie insgesamt mit "Gut" bewertet werden. Von insgesamt 6 Bewertungen sind keine neutralen oder schlechten dabei. Es gab in den letzten Monaten keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Aktie liegt bei 125 USD, was einer erwarteten Performance von -4,59 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 131,01 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" seitens der Analysten.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Industrie" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 71,96 Prozent erzielt, was jedoch 1311,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 2311,56 Prozent, wobei Advanced Drainage um 2239,6 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Advanced Drainage bei 111,87 USD verläuft, was als positiv eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 131,01 USD, was einen Abstand von +17,11 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Wert von +5,71 Prozent positiv ab. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 86,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,71, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Punkte als "Schlecht" bewertet.