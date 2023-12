Advanced Drainage Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Dividendenrendite der Advanced Drainage-Aktie beträgt 0,48 Prozent, was 16,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Advanced Drainage liegt bei 36,55 Punkten und zeigt somit an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 27,19, was darauf hindeutet, dass Advanced Drainage überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier in diesem Abschnitt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Advanced Drainage-Aktie um mehr als 74 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 238,02 Prozent aufweist, liegt Advanced Drainage mit 166,06 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 109,65 USD für den Schlusskurs der Advanced Drainage-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 143,45 USD, was einer Abweichung von +30,83 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (120 USD) führen zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Zusammenfassend erhält die Advanced Drainage-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.