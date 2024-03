Advanced Drainage Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkurs von Advanced Drainage wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor betrachtet. Mit einer Rendite von 88,07 Prozent liegt die Aktie mehr als 120 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Bauprodukte-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 348,1 Prozent, wobei Advanced Drainage mit 260,04 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Advanced Drainage liegt bei 63,77 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 liegt bei 30,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Advanced Drainage sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt gut abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Advanced Drainage-Aktie abgegeben, von denen alle 5 als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 130 USD, was ein Abwärtspotential von -19,63 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Advanced Drainage gemischte Bewertungen erhält und Anleger vorsichtig sein sollten.