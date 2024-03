Advanced Drainage Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Stimmung unter den Anlegern für Advanced Drainage ist derzeit besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der vergangenen zwei Wochen wider, die wir analysiert haben, um ein weiteres Bewertungskriterium für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" für die Aktie führte.

Aus technischer Sicht wird die Advanced Drainage derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 125,71 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (161,46 USD) um +28,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 146,18 USD zeigt mit einer Abweichung von +10,45 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Gut".

Die Analysten bewerten die Advanced Drainage-Aktie ebenfalls als "Gut". Von insgesamt 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren alle positiv. Es wurden keine neuen Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 130 USD, was einem Abwärtspotenzial von -19,48 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der Branche "Bauprodukte" ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Rendite der Advanced Drainage-Aktie im letzten Jahr von 98,04 Prozent liegt zwar deutlich unter dem Durchschnitt der Branche, jedoch übertrifft sie den Sektor-Durchschnitt um 114,69 Prozent. Im Branchenvergleich "Bauprodukte" liegt die Aktie allerdings 252,59 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.