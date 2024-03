Advanced Drainage Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Im vergangenen Jahr haben Analysten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für Advanced Drainage abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 130 USD, was einem potenziellen Rückgang um -20,38 Prozent vom letzten Schlusskurs (163,28 USD) entspricht. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 25,83 ist Advanced Drainage im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Bauprodukte" deutlich günstiger bewertet und wird daher als unterbewertet eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Advanced Drainage derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -17,11 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" liegt Advanced Drainage mit einer Rendite von 98,04 Prozent mehr als 102 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Bauprodukte"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 329,09 Prozent, was bedeutet, dass auch hier Advanced Drainage mit 231,04 Prozent deutlich dahinter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.