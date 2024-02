Advanced Drainage Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das Unternehmen Advanced Drainage schüttet eine Dividendenrendite von 0,43 % aus, was 16,62 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 17,05 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein positives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel Advanced Drainage. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Jedoch konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments und Buzz. Ebenso wird die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Advanced Drainage als "Gut" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (17,14 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (26,83 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist.

Zusammenfassend wird Advanced Drainage in Bezug auf die Anlegerstimmung und den RSI als "Gut" bewertet, während die Dividendenrendite und das Sentiment und Buzz als "Schlecht" eingestuft werden.