Advanced Drainage Aktie: Bloß aufpassen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Advanced Drainage beträgt derzeit 21,3 und liegt damit 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Bauprodukte, der bei 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Aktie von Advanced Drainage. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz hat in diesem Zeitraum abgenommen, was dazu führt, dass das Unternehmen insgesamt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Advanced Drainage im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,28 Prozent erzielt, was 6,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Bauprodukte" liegt die Aktie mit einer Rendite von 18,49 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Advanced Drainage derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Bauprodukte. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".