Advanced Braking Technology Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse von Advanced Braking zeigt positive Entwicklungen im langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Wert liegt bei 0,04 AUD, was zu einer Abweichung von +20 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,048 AUD führt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,05 AUD, was einer Abweichung von -4 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war größtenteils negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Advanced Braking-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren und dem Sentiment eine "Gut"-Bewertung, während die Diskussionsstärke und die Stimmung eine "Neutral"-Bewertung zur Folge haben.