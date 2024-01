Advanced Braking Technology Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft im Finanzmarkt verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Advanced Braking wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 57,14 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für die Aktie hindeutet. Der RSI25 beträgt 36,36, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung für Advanced Braking in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs von Advanced Braking einen Wert von 0,04 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,052 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +30 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,05 AUD, was zu einer neutralen Einschätzung aufgrund des +4 prozentigen Abstands zur Aktie führt. Insgesamt erhält Advanced Braking daher eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Advanced Braking neutral sind. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Advanced Braking basierend auf verschiedenen Analysekriterien.