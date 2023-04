Die Advanced Blockchain Aktie: Experten sehen keine positive Entwicklung mehr!

In den vergangenen 3 Monaten haben Analysten Advanced Blockchain keine einzige “Kaufempfehlung”, “Neutraleinschätzung” oder “Schlechteinstufung” gegeben. Langfristig erhält das Unternehmen deshalb von institutioneller Seite eine positive Bewertung. Jüngste Analysen bestätigen diese Ansicht, denn die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie im letzten Monat war ebenfalls positiv. Die Experten befassen sich auch mit dem aktuellen Wert der Aktie, der bei 2,62 EUR liegt. Basierend darauf erwarten sie zwar eine negative Entwicklung von -100 %, setzen aber ihr mittleres Kursziel bei 0 Euro an – was einer neutralen Einschätzung entspricht. Insgesamt ergibt sich für institutionelle Analysten also eine positive Bewertung für das Unternehmen Advanced Blockchain.

Advanced Blockchain: Eine sachliche Bewertung des Kurses

Im Moment...