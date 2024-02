Advanced BioMedical Aktie: Das hat Konsequenzen!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Auch die Gespräche der Anleger über Advanced Biomedical waren hauptsächlich von negativen Themen geprägt. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine geringe Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies bedeutet einen um 91,45 Prozentpunkte niedrigeren Ertrag. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Advanced Biomedical-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,04 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,03 USD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,05 USD, während der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt auf 7- und 25-Tage-Basis ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da Advanced Biomedical als überkauft eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen einen Wert von 100 auf, was auf eine überkaufte Aktie hinweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für Advanced Biomedical in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Dividendenrendite, die technische Analyse und den Relative Strength Index.