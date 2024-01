Advanced BioMedical Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Advanced Biomedical-Aktie zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Der Wert des RSI der letzten 7 Tage beträgt 100, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 71,43 liegt. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs (GD) zeigt ebenfalls eine negative Einschätzung. Der GD200 verläuft bei 0,05 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,04 USD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ähnlich verhält es sich beim GD50, der bei 0,05 USD liegt und ebenfalls eine Abweichung von -20 Prozent vom Aktienkurs aufzeigt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie festgestellt. In den vergangenen Wochen wurden weder positiv noch negativ hervorstechende Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich ebenfalls eine neutrale Positionierung. Trotz einer geringen Veränderung in der Stimmung in den letzten Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt.

Insgesamt wird die Aktie somit auf verschiedenen Ebenen als "Neutral" bewertet.