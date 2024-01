Advanced BioMedical Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die aktuelle Dividendenrendite von Advanced Biomedical beträgt 0 Prozent, was 89,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Advanced Biomedical war in den letzten Tagen neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Advanced Biomedical wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich für diesen Bereich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI von Advanced Biomedical liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt jedoch bei 71, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt. Dadurch wird dieser Bereich mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Advanced Biomedical in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".