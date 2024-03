Advanced BioMedical Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Aktie von Advanced Biomedical weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" eher unrentabel ist. Daher hat die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie abgegeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Advanced Biomedical eine mittlere Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Signals. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 50 liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Signals. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hinweist, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI-Signals.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des aktuellen Kurses zeigt eine Abweichung von -75 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit einer Abweichung von -66,67 Prozent auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.