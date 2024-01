Advanced BioMedical Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Aktie der Advanced Biomedical wird derzeit in verschiedenen Bereichen der technischen Analyse bewertet. Der aktuelle Kurs von 0,04 USD liegt 20 Prozent unter dem GD200 von 0,05 USD, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Kurs bei 0,05 USD liegt und somit auch 20 Prozent unter dem GD200. Insgesamt wird der Aktienkurs somit als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Advanced Biomedical wird hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Advanced Biomedical wurde eine mittlere Aktivität bei der Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis der langfristigen Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Advanced Biomedical als Neutral-Titel bewertet. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 100 und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Der RSI25, der die Bewegungen über 25 Tage betrachtet, weist einen Wert von 71,43 auf und bedingt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.