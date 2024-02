Advanced BioMedical Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse der Advanced Biomedical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,04 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,03 USD notiert. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -25 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso zeigt der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,05 USD, was einer Distanz von -40 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Advanced Biomedical überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 100, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Relative-Stärke-Index.

Die Anleger-Stimmung bei Advanced Biomedical ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 90,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Advanced Biomedical eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Aktie von Advanced Biomedical derzeit eher negativ einzuschätzen ist.