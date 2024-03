Advanced Automation Aktie: Das liegt auf Eis

Die Bewertung von Aktien kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst werden. Bei der Untersuchung von Advanced Automation wurden interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Advanced Automation-Aktie beträgt 50, was zu einem neutralen Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. Über Advanced Automation wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Analysen hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Automation einen Wert von 27, was darauf hinweist, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.