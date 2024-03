Advanced Automation Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Advanced Automation liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Bewertung für das Unternehmen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen ebenfalls eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer. Demzufolge erhält Advanced Automation eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Advanced Automation. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividendenrendite von 0 Prozent 9,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Advanced Automation von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für den RSI, die Anlegerstimmung und das Sentiment, sowie eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.