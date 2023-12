Advanced Automation Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Aktie von Advanced Automation wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet, so die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge in den letzten beiden Wochen. In dieser Zeit wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 100 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 114,52 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt bei -9,77 Prozent, wobei Advanced Automation derzeit um 109,77 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. Bei Advanced Automation wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Advanced Automation liegt bei 50, was eine neutrale Bewertung als weder überkauft noch -verkauft ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Advanced Automation eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung, des Branchenvergleichs Aktienkurs, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index.

