Advanced Automation Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Advanced Automation diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Advanced Automation, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Advanced Automation in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Advanced Automation im vergangenen Jahr eine Rendite von 100 Prozent erzielt und liegt damit 114,14 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -11,28 Prozent, wobei Advanced Automation aktuell 111,28 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Advanced Automation führt zu einer Einstufung als "Neutral", sowohl auf einem Zeitraum von 7 Tagen als auch von 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung als "Neutral".