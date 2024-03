Advanced Automation Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Advanced Automation wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Mehrheit der Themen rund um den Wert waren neutral. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird ein Wert von 50 als "Neutral" eingestuft. Dieser Index bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ebenso wird der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, mit 50 ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Advanced Automation im vergangenen Jahr eine Rendite von 100 Prozent erzielt, was 112,66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -11,01 Prozent, wobei Advanced Automation aktuell 111,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Hingegen liegt die Dividendenrendite von Advanced Automation mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 9,35 Prozent in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.