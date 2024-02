Advanced Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Das Unternehmen Advanced hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 32,98 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 11,22 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,76 Prozent für Advanced in diesem Branchenvergleich. Im Energie-Sektor lag die mittlere Rendite bei 11,22 Prozent, wobei Advanced 21,76 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Advanced im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 185,6 % aus, was 163,3 Prozentpunkte mehr als die üblichen 22,3 % in der Branche ausmacht. Somit wird auch hier eine "Gut"-Einstufung vorgenommen, da der mögliche Mehrgewinn höher ist.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced bei einem Wert von 3, was im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 9,56 in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass Advanced fundamental unterbewertet ist und daher auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Advanced-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 38,18) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Advanced-Aktie.