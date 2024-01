Advanced Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Advanced zeigt eine Entfernung von +4,17 Prozent vom GD200 (0,12 SGD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 0,16 SGD auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -21,88 Prozent beträgt. Die Kombination aus 50- und 200-Tage-Durchschnitt ergibt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Energie" zeigt Advanced eine Rendite von 102,78 Prozent, was mehr als 100 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" erzielte eine mittlere Rendite von 2,73 Prozent, wobei Advanced mit 100,05 Prozent deutlich darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da Advanced weder überkauft noch überverkauft ist. Damit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.