Advanced Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Advanced als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Advanced-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 90, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 71,43, der eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 3,84 und liegt damit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 10. Dies weist darauf hin, dass die Aktie von Advanced aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktienkursen in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat Advanced in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,98 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um 8,71 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +24,27 Prozent für Advanced entspricht. Der "Energie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 8,71 Prozent, und Advanced übertraf diesen Wert um 24,27 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen bezüglich der Aktie von Advanced war neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.