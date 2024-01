Advanced Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Aktienkurs von Advanced hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 102,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 4,79 Prozent, was bedeutet, dass Advanced im Branchenvergleich eine Outperformance von +97,99 Prozent aufweist. Der gesamte "Energie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 4,79 Prozent, wobei Advanced um 97,99 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese starke Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Advanced keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Da auch keine auffälligen Unterschiede in der Diskussionsstärke der Aktie aufgetreten sind, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Advanced daher für diese Stufe ebenfalls ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Advanced von dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um -20,67 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt hingegen -8,46 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Advanced-Aktie zeigt einen Wert von 78 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Position hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 76,27 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Advanced.