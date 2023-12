Advanced Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Advanced verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 102,78 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 2,9 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +99,88 Prozent im Branchenvergleich für Advanced. Der gesamte "Energie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 2,9 Prozent, wobei Advanced 99,88 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die Advanced-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,12 SGD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,119 SGD, was einem Unterschied von -0,83 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Zusätzlich zu dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Hier lag der letzte Schlusskurs (0,16 SGD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-25,63 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Advanced-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Einschätzung des Aktienkurses spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Advanced auf sozialen Plattformen neutral. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Advanced diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Faktor zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Advanced liegt bei 69,57, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 80,6, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" bedeutet. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".