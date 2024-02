Advanced Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Aktienkurs von Advanced zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Energiebranche eine Rendite von 32,98 Prozent, was mehr als 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Jahresrendite von 15,12 Prozent, wobei Advanced mit 17,86 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zu Advanced ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im vergangenen Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Advanced im Vergleich zur Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 185,6 % aus, was 163,31 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.