Advanced Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Advanced-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 85) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 90,91) deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Advanced ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,84 auf, was im Vergleich zur Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Advanced in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +93,28 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance ähnlicher Aktien aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Advanced-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 SGD lag. Der letzte Schlusskurs (0,128 SGD) weicht somit um +6,67 Prozent ab und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,17 SGD, daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Advanced-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI-Analyse, ein "Gut"-Rating aufgrund fundamentaler Kriterien und ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.