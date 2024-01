AdvanceanoTek Aktie: Hammer Entwicklung!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Advance Zinctek ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 24,53 und für den RSI25 40,18, was zu einer "Gut"-Empfehlung bzw. einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen rund um Advance Zinctek auf Plattformen der sozialen Medien zeigen positive Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den beiden vergangenen Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Advance Zinctek bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,45 AUD zum aktuellen Kurs von 1,027 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser mit 0,94 AUD über dem letzten Schlusskurs (+9,26 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei Advance Zinctek konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, ebenso wie eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz. Daher bekommt die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.