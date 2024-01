AdvanceanoTek Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Advance Zinctek lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Advance Zinctek in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Advance Zinctek diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag war die negative Kommunikation dominierend. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Advance Zinctek.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Aktiendynamik. Für Advance Zinctek zeigt der RSI eine Ausprägung von 16,67, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,24 und ergibt eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".

Technische Analyse: In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,46 AUD mit dem aktuellen Kurs (1,02 AUD) vergleicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,94 AUD, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Advance Zinctek in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.