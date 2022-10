Advance United Holdings Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

Fortuna Silver Mines, ein Unternehmen aus dem Markt "Materialien", notiert aktuell (Stand 17:50 Uhr) mit 3.83 CAD nahezu gleich (-0.09 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Die Aussichten für Fortuna Silver Mines haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Fortuna Silver Mines. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 49,43 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Fortuna Silver Mines momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Fortuna Silver Mines weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,37), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Fortuna Silver Mines wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Fortuna Silver Mines mit einem Wert von 18,01 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 95,47 , womit sich ein Abstand von 81 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Fortuna Silver Mines im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Fortuna Silver Mines. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Buy"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sechs Signalen (0 Sell, 6 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Buy" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

4. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Fortuna Silver Mines haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Fortuna Silver Mines erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -37,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 21,2 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -58,31 Prozent im Branchenvergleich für Fortuna Silver Mines bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,2 Prozent im letzten Jahr. Fortuna Silver Mines lag 58,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

6. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Fortuna Silver Mines als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fortuna Silver Mines vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 5,56 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 45,23 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 3,83 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

7. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fortuna Silver Mines verläuft aktuell bei 4,14 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 3,83 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,49 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 3,35 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Fortuna Silver Mines-Aktie der aktuellen Differenz von +14,33 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

Damit erhält die Fortuna Silver Mines-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.

