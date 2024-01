Advance Create Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Advance Create diskutiert. Die Meinungen waren weder besonders positiv noch negativ, und auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Advance Create. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Advance Create-Aktie zeigt einen Wert von 25, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 48,63, was bedeutet, dass Advance Create weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Advance Create.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Advance Create in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Advance Create-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1095,61 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 1003 JPY weicht somit um -8,45 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine geringfügige Abweichung von +2,64 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Advance Create-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.