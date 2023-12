Advance Create Aktie: Was macht der Markt?

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge beobachtet, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Advance Create diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was dazu führt, dass die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Advance Create liegt bei 47,37 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Advance Create-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei ergibt sich eine negative Abweichung von -10,7 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings zeigt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen eine nahezu gleiche Entwicklung, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Advance Create-Aktie somit in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating, was auf eine insgesamt ausgeglichene Lage hindeutet.