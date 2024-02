Advance Create Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Anlegerstimmung für Advance Create war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vorwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Advance Create daher eine "Neutral"-Einschätzung. Auch die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Advance Create derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 1086,77 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1032 JPY um -5,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 1009,28 JPY, was einer Abweichung von +2,25 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" zu bewerten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Advance Create-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung. Die Intensität der Diskussionen über Advance Create war durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält Advance Create in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung, sowohl von den Marktteilnehmern als auch von der technischen Analyse und dem Sentiment in den sozialen Medien.