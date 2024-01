Advance Create Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Advance Create-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Über die letzten 200 Handelstage hinweg ergibt sich ein Durchschnitt von 1095,07 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1014 JPY, was einem Unterschied von -7,4 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 978,4 JPY wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Advance Create-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Aktie von Advance Create wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Advance Create. Die Aktie hat über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 13,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass Advance Create überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 43,85, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Advance Create-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.