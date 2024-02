Advance Auto Parts Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs von Advance Auto Parts zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Sektors "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -57,63 Prozent, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite in den letzten 12 Monaten bei -9,07 Prozent, wobei Advance Auto Parts mit 48,56 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Advance Auto Parts mit 64,49 USD um +2,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der letzten 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -4,87 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) wird Advance Auto Parts als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 16,91, was einem Abstand von 53 Prozent zum Branchen-KGV von 35,63 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Analysten schätzen die Aktie von Advance Auto Parts auf langfristiger Basis als "Neutral" ein, wobei von insgesamt 18 Analysten 2 eine positive, 6 eine neutrale und keiner eine negative Bewertung abgegeben haben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 118 USD. Dies entspricht einer Erwartung von 82,97 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.