Advance Auto Parts Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Advance Auto Parts im Mittelpunkt der Diskussionen, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Advance Auto Parts mit einer Rendite von -57,63 Prozent mehr als 69 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei -3,35 Prozent, wobei Advance Auto Parts mit 54,27 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Advance Auto Parts als unterbewertet, da das KGV mit 16,91 insgesamt 54 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" (36,85). Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 Mal die Einschätzung "Gut", 7 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" für Advance Auto Parts vergeben, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. In den neueren Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, wobei das mittlere Kursziel bei 121,14 USD liegt. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 96,92 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.