Advance Auto Parts Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Advance Auto Parts betrachten, zeigt sich, dass das Wertpapier aktuell überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 26,02 Punkten und der RSI25 bei 23,64 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ für Advance Auto Parts. Die Aktie erhält daher heute eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Advance Auto Parts liegt derzeit bei 1,64 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,48 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Advance Auto Parts mit einer Rendite von -35,32 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,49 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit -42,81 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.