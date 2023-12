Advance Auto Parts Aktie: Was könnte passieren?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Advance Auto Parts diskutiert. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es jedoch hauptsächlich negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Advance Auto Parts insgesamt als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Advance Auto Parts-Aktie für den längerfristigen Zeitraum der letzten 200 Handelstage bei 81,1 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 60,83 USD liegt damit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Advance Auto Parts auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Advance Auto Parts basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 1,95 % aus. Dies sind 3,65 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,6 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Advance Auto Parts als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert von 27,97 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 46,94 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Indikators ergibt somit ein "Gut".