Advance Auto Parts Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs von Advance Auto Parts hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -4,89 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -55,28 Prozent für Advance Auto Parts entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Advance Auto Parts um 60,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Advance Auto Parts-Aktie sind 2 Bewertungen "Gut", 7 "Neutral" und 1 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im zurückliegenden Monat gab es 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel kennzeichnet. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 121,14 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 97,01 Prozent vom letzten Schlusskurs (61,49 USD) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist somit "Gut". Insgesamt erhält Advance Auto Parts von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigen sich in den sozialen Medien wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz. In den vergangenen vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Advance Auto Parts verzeichnet werden, weshalb die Aktie in diesem Aspekt mit einem "Gut" bewertet wird. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Advance Auto Parts in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet wird Advance Auto Parts im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,59 gehandelt, was einem Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,78 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.