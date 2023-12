Advance Auto Parts Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Advance Auto Parts liegt bei 32,62, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 44,87 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Advance Auto Parts im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,17 Prozent erzielt, was 56,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -16,4 Prozent, und Advance Auto Parts liegt aktuell 43,76 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Advance Auto Parts wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Advance Auto Parts in diesem Bereich die Einstufung: "Schlecht".

Fundamental betrachtet, beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advance Auto Parts aktuell 15,59, was 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Sollten Advance Auto Parts Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Advance Auto Parts jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Advance Auto Parts-Analyse.

Advance Auto Parts: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...