Advance Auto Parts Aktie: Aufgepasst!

In den letzten Wochen wurde bei Advance Auto Parts keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Advance Auto Parts daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral-Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Advance Auto Parts im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,32 Prozent erzielt, was 30,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 2,84 Prozent, und Advance Auto Parts liegt aktuell 38,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advance Auto Parts mit einem Wert von 60,51 deutlich über dem Branchendurchschnitt (35,74) liegt, was zu einer Überbewertung führt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Advance Auto Parts beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,64 Prozent und liegt damit 1,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.