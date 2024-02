Advan Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Advan war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) hatte die Advan-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 6, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 32,21, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Advan auf Basis des RSI.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führte zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Advan-Aktie bei 1012,94 JPY, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs selbst lag bei 1175 JPY, was einem Abstand von +16 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein positiver Wert von +9,62 Prozent.

Insgesamt erhält Advan also eine "Gut"-Einstufung aufgrund der positiven Anlegerstimmung und der technischen Analyse.